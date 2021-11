Fi: Gasparri, 'impegnati per unire e allargare centrodestra, seguire esempio Sicilia'

13 novembre 2021 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “Forza Italia, come dimostrano i sondaggi e la grande attenzione alle iniziative di Silvio Berlusconi, ha recuperato centralità nel dibattito politico. Di questo ho avuto ampio riscontro nel corso della riunione regionale organizzata in Sicilia dall'onorevole Micciché a Mazara del Vallo. Ho incontrato centinaia di quadri impegnati su tutto il territorio dell'isola, deputati regionali attivi e operosi, assessori che si stanno dedicando a opere pubbliche essenziali per la Sicilia, amministratori, in molti casi anche giovanissimi, che hanno ottenuto brillanti affermazioni elettorali". Lo afferma Maurizio Gasparri, responsabile Enti locali di Forza Italia.

"Il partito quindi -rivendica- è attivo e protagonista. In Sicilia come e più che altrove, decisivo per l'unità e l'allargamento del centrodestra che punta a confermare il proprio successo nella regione e a conquistare nei prossimi mesi l'amministrazione di Palermo e di altre città. Bisogna tenere unito il centrodestra ma allargarlo, come sta facendo Forza Italia. In Sicilia quindi ho trovato una situazione molto positiva che tutti quanti dovremmo sostenere per fare di questa realtà ancora una volta la punta di diamante dell'azione e dei successi di Forza Italia”.