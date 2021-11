Pd: Boccia, 'Agorà strada giusta per allargare campo'

13 novembre 2021 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Oggi i sondaggi dicono che siamo il primo partito, ci fa piacere ma non ci adagiamo. Il lavoro iniziato dal segretario Enrico Letta con le agorà sta dando i suoi frutti, è la strada giusta per continuare ad allargare il campo e unire sempre di più un fronte sociale ampio di centrosinistra progressista e riformista, che si apre ai movimenti civici". Lo ha affermato Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd, a Conversano per un'iniziativa dei giovani Dem con Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, e Ubaldo Pagano.

"La partecipazione e il confronto continuo, come avviene anche oggi qui con i giovani Pd di Conversano, sono il modo migliore -ha aggiunto- per rafforzare questa idea di politica, perché dalla crisi economica e sociale causata dal Covid-19 si esce da sinistra, ripartendo dai più deboli, dai diritti universali come salute, istruzione e lavoro e dallo sviluppo sostenibile".