Calcio: Montenegro, laziale Marusic positivo al covid

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "I giocatori della nazionale montenegrina Nebojsa Kosovic e Adam Marusic non saranno disponibili per allenarsi agli ordini di Miodrag Radulovic per le imminenti qualificazioni ai Mondiali contro Olanda e Turchia. I giocatori citati sono stati sottoposti a test a causa dei lievi sintomi di infezione registrati e in quell'occasione è stata accertata la positività al coronavirus". Questo l'annuncio della federcalcio del Montenegro. "Entrambi i giocatori sono stati tempestivamente isolati dal resto della squadra e sono state applicate tutte le misure sanitarie necessarie per il loro ulteriore trattamento", spiega ancora la federcalcio.