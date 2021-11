13 novembre 2021 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “Solidarietà al ministro Di Maio. E un incoraggiamento: essere riconosciuti dai terroristi come loro nemici certifica che si è, e si lavora, dalla parte giusta del mondo. Quella libera, che non si farà mai minimamente condizionare dalle minacce di chi usa Dio a pretesto per spargere sangue e terrore”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia.