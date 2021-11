IV: Boschi, 'saremo decisivi per Quirinale, contano voti non veline'

13 novembre 2021 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Italia viva sta creando la casa comune dei riformisti e dei liberali in Europa e in Italia. E a dispetto delle ricostruzioni interessate saremo decisivi per il Quirinale come lo siamo stati per la caduta di Conte e l'arrivo di Draghi. Anche perché per il Colle contano i voti e non le veline”. Lo afferma Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera. “A chi ci considera in difficoltà -aggiunge- rispondo: ci vediamo alla Leopolda”.