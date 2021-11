Iv: Renzi, 'dividere realtà da bugie è un lavoro, ma lasciamoli dire' (2)

14 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Dicono che avevamo la macchina del fango e dimenticano che siamo quelli che il fango lo hanno subito. Dicono che arriveremo divisi alle votazioni per il Quirinale e dimenticano che lo avevano già profetizzato ai tempi della crisi: non è andata proprio così, no? Dicono tante cose. Lasciamoli dire. A tutte le polemiche, gli attacchi, le insinuazioni rispondiamo con il sorriso più grande. Ci vediamo alla Leopolda a partire da venerdì sera, sarà bellissimo", conclude Renzi.