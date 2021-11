Pd: Letta, '180 le Agorà con 200 proposte, w la partecipazione'

14 novembre 2021 a

Roma, 14 nov (Adnkronos) - "Che settimana: #agoràdemocratiche con l'Osservatorio degli Indipendenti a confronto coi Segretari circoli @pdnetwork e chi ha attivato 180 @agora_dem con 200 proposte. Nel 2022 in un weekend avremo 107 Agorà, una in ogni provincia Bandiera italiana.W la #partecipazione!". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta rilanciando il video dell'incontro via zoom dell'Osservatorio degli indipendenti con i circoli Pd.