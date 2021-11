Governo: Nencini, 'non sgualcire giacca Draghi, c'è chi guarda a voto e non a bene Italia'

14 novembre 2021 a

Roma, 14 nov (Adnkronos) - "Più passano i giorni, più si spiegazza la giacca di Draghi. Chi la tira da una parte, chi dall'altra. Ho l'impressione che taluni guardino più al desiderio di anticipare le elezioni politiche che al bene dell'Italia". Lo scrive su Facebook il senatore socialista Riccardo Nencini.

"Si, perché Draghi è stato scelto da Mattarella e il suo governo votato dal Parlamento per governare fino al 2023. La ragione è che in un solo anno le riforme previste e sulle quali ci siamo impegnati (riforma fiscale, della pubblica amministrazione, della giustizia) non sono realizzabili -prosegue Nencini-. C'è di più: subirebbe uno stop l'organizzazione che si sta predisponendo necessaria a spendere subito e bene i fondi del Pnrr”.