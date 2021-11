Famiglia: Rotondi, 'consiglio a Di Maio di sposarsi presto'

14 novembre 2021 a

Roma, 14 nov (Adnkronos) - "E' nota la mia stima e la mia simpatia per il ministro Di Maio, manifestata sin nei suoi brillanti esordi da vicepresidente della Camera. Oggi però dissento da lui quando dice che ci vuole coraggio a essere marito e padre. Gli consiglio di sposarsi presto, per esperienza. Io pure per la politica allungai il fidanzamento, ma dopo venti anni arriva il tempo di aspettare di notte la chiusura delle discoteche, ed è meglio farlo essendo in forma". Lo dice il deputato Gianfranco Rotondi, a proposito delle dichiarazioni del ministro degli Esteri in occasione della presentazione del suo libro.