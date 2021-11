Calcio: Rocchi, 'far ascoltare dialogo arbitro-Var? Giorno credo sia vicino'

15 novembre 2021 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Far ascoltare dialogo arbitro Var? Il giorno credo sia molto vicino, vogliamo far ascoltare l'audio, non c'è nessun segreto, teniamo le registrazioni, a noi serve nella valutazione del Var, dove non c'è solo decisione ma anche modo di comunicare, saremo molto prossimi ad ascoltarlo".Lo ha detto il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi a Radio Anch'Io lo Sport su Radio Rai.

"Chiamata Var per gli allenatori? Non ho mai detto di no, non ci vede contrari del punto di vista arbitrale, bisogna chiedere agli allenatori, e in molti non sono d'accordo. E' un percorso lungo. La Var è uno strumento nuovo, sono solo 4 anni che lo utilizziamo, è in evoluzione e tra qualche anno sarà diversa in alcuni aspetti", ha aggiunto il designatore.