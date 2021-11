Valerio Lundini date del tour e grandi teatri: è Lundini Mania tra sold out e risate

15 novembre 2021 a

(15 ottobre 2021) - 15 ottobre 2021 - È ufficialmente Lundini Mania: a 24 ore dall'apertura delle prevendite del primo tour "nei bei teatri" di Valerio Lundini con Il mansplaining spiegato a mia figlia, si segnano già tre date sold out (Bibbiano, Roma e Bologna) per quasi 10.000 biglietti venduti e l'aggiunta di due nuove date a Bologna il 3 dicembre, a Roma il 15 gennaio.

Numeri che confermano l'affermazione di quello che è stato definito personaggio dell'anno, acclamato dalla critica e dagli addetti ai lavori, e seguito da un pubblico attento e affezionato.

Con Il mansplaining spiegato a mia figlia - Tour nei bei teatri da Nord a Sud, Valerio Lundini porta in scena – con il suo inconfondibile stile – 100 minuti no-stop di nonsense ironia, effetti speciali multimediali e sketch surreali lontani dai luoghi comuni, dal buonismo e dai cliché, dimostrando ancora una volta la sua versatilità ironica, sarcastica e giocosa.

Prodotto e distribuito da Vigna PR e DO7, il tour di Valerio Lundini arriverà, da nord a sud, in tutta Italia: si parte il 1° dicembre a Bibbiano (RE), presso il Teatro Cinema Metropolis per l'anteprima del tour, e si prosegue poi il 2 e il 3 dicembre a Bologna (Teatro Celebrazioni) e il 4 dicembre a Brescia (Gran Teatro Morato). Il 5 dicembre l'appuntamento è a Padova (Gran Teatro Geox), il 9 dicembre a Catania (Teatro Metropolitan), il 10 dicembre a Palermo (Teatro Golden), l'11 dicembre a Catanzaro (Teatro Politeama), il 12 dicembre a Rende (CS) presso il Teatro Garden e il 16 dicembre a Trieste (Politeama Rossetti). Si prosegue poi con le date di Milano il 17 dicembre (all'Arcimboldi) e il 18 dicembre a Genova (Politeama Genovese), per poi fare tappa a Torino il 21 dicembre (Teatro Colosseo) e ripartire a gennaio con due tappe al Teatro Civico di Alghero il 2 e 3 gennaio e il 4 gennaio a Cagliari (Teatro Massimo). Il mese di gennaio si chiude poi con la data a Firenze l'11 gennaio alla Tuscany Hall, a Roma presso l'Auditorium della Conciliazione il 15 e 16 gennaio e la doppia data a L'Aquila il 18 e 19 gennaio (pomeridiana) presso Ridotto del Teatro Comunale.

Date e teatri:

1 dicembre BIBBIANO (RE) - Teatro Cinema Metropolis ANTEPRIMA TOUR (sold out)

2 dicembre BOLOGNA - Teatro Celebrazioni (sold out)

3 dicembre BOLOGNA - Teatro Celebrazioni (nuova data!)

4 dicembre BRESCIA - Gran Teatro Morato

5 dicembre PADOVA - Gran Teatro Geox

9 dicembre CATANIA - Teatro Metropolitan

10 dicembre PALERMO - Teatro Golden

11 dicembre CATANZARO - Teatro Politeama

12 dicembre RENDE (CS) - Teatro Garden

16 dicembre TRIESTE - Politeama Rossetti

17 dicembre MILANO - Teatro degli Arcimboldi

18 dicembre GENOVA - Politeama Genovese

21 dicembre TORINO - Teatro Colosseo

2 gennaio ALGHERO - Teatro Civico

3 gennaio ALGHERO - Teatro Civico

4 gennaio CAGLIARI - Teatro Massimo

11 gennaio FIRENZE – Tuscany Hall

15 gennaio ROMA - Auditorium della Conciliazione (nuova data!)

16 gennaio ROMA - Auditorium della Conciliazione (sold out)

18 gennaio L'AQUILA - Ridotto del Teatro Comunale

19 gennaio L'AQUILA - Ridotto del Teatro Comunale (pomeridiana ore 17:30)

Valerio Lundini nasce a Roma nel 1986. Si diploma alla Scuola Romana dei Fumetti e inizia a scrivere abitualmente sulla rivista Linus. Oltre all'attività di musicista con i Vazzanikki, fa l'autore alla radio e alla TV collaborando, tra gli altri, con Nino Frassica, Lillo & Greg. Nel 2019 partecipa in qualità di autore e comico al programma Battute? in onda in seconda serata su Rai 2. Nel 2020 partecipa come co-conduttore al programma L'Altro Festival, nuova versione del DopoFestival di Sanremo, in streaming su RaiPlay e sempre nel 2020 arriva il suo primo ruolo da conduttore principale nel programma Una pezza di Lundini. Il 2 marzo 2021 pubblica Era Meglio il Libro, il suo primo libro di racconti surreali ed irresistibili edito da Rizzoli Lizard. Il 4 marzo duetta in diretta su RAI1 con Fulminacci alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, interpretando insieme al cantautore romano (ed arricchendo alla sua maniera) la canzone Penso Positivo di Jovanotti.

Nell'estate 2021 realizza un trionfale tour con il suo spettacolo Il Mansplaining spiegato a mia figlia, prodotto da Do7 Factory e Vigna PR. Registrando tutti soldout, con 24 repliche per tutto lo stivale, lo show ha riscosso un enorme riscontro di pubblico e di consenso tra gli addetti ai lavori, ribadendo l'eclettica creatività del comico e presentatore romano.

Il 2 marzo è uscito il suo primo libro dal titolo Era meglio il libro – una raccolta di racconti e schegge surreali e irresistibili pubblicato da Rizzoli – entrato direttamente al 1° posto nella classifica Bestseller di IBS Libri Narrativa Italiana.

