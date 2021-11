15 novembre 2021 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Ancora un successo per i #Maneskin: vincono come miglior band rock agli #MTVEma ! Per la prima volta nella storia l'Italia vince in una categoria internazionale. Giù il cappello per questi ragazzi che non hanno mai smesso di sognare". Lo scrive su Twitter la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati Maria Elena Boschi, commentando la vittoria dei Maneskin agli Mtv Ema.