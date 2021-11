Manovra: Letta, 'incontro a Siena con categorie, dialogo importante'

15 novembre 2021 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "La cosa importante è dare subito seguito a quella idea di creare una camera di ascolto con le categorie sociali ed economiche del territorio". Così Enrico Letta a margine di un incontro alla Camera di commercio a Siena.

Questo "perché possa essere accompagnato il lavoro sulla legge di bilancio che contiene tante e importanti misure sulle quali ci deve essere un dialogo improtante con il territorio. Parlo soprattuto della riduzione tasse che per noi vanno ridotte in modo particolare sul lavoro per aiutare la ripartenza del Paese. Ed è importante che le categorie siano protagoniste".