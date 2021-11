Imprese: Tikehau Capital acquisisce 25% Mint

15 novembre 2021 a

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Tikehau Capital, gruppo di asset management specializzato in investimenti alternativi, ha siglato un accordo per l'acquisizione del 25% del capitale sociale di Mint, società di marketing, advertising e technology per l'automatizzazione del processo di pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari. Andrea Pezzi, fondatore e ceo, manterrà il controllo dell'azienda e si avvarrà del supporto di Tikehau Capital per accelerare e rafforzare il piano di sviluppo a livello europeo. Mint, fondata nel 2014, ha sede a Milano, con uffici a Londra e San Paolo e un totale di 160 dipendenti.

A seguito dell'operazione Roberto Quagliuolo entrerà nel consiglio di amministrazione di Mint insieme a Luca Bucelli, country head di Tikehau Capital in Italia. "Negli ultimi tre anni abbiamo registrato una crescita significativa, grazie al nostro desiderio di offrire innovazioni dirompenti nel settore del digital advertising, sviluppando una soluzione tecnologica unica nel panorama della gestione di tutte le piattaforme Adtech e dei canali digitali. Questa partnership ci permetterà di accelerare lo sviluppo del nostro software e di espandere ulteriormente il nostro bacino di clienti in Europa”, ha commentato Pezzi.