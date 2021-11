EcoFlow DELTA Pro nominata da TIME tra le 100 migliori invenzioni del 2021

15 novembre 2021 a

- La prima batteria portatile ecocompatibile per la casa del settore premiata nella categoria Sostenibilità

PARDUBICE, Repubblica Ceca, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- EcoFlow, azienda di soluzioni di alimentazione portatili e basate sulle energie rinnovabili, è stata premiata per il suo sviluppo pionieristico di prodotti, e la batteria portatile EcoFlow DELTA Pro è stata inserita dal prestigioso TIME tra le 100 migliori invenzioni del 2021, nella categoria Sostenibilità. L'elenco annuale celebra le 100 invenzioni "che rendono il mondo migliore, più intelligente e persino un po' più divertente".

"Siamo entusiasti del fatto che TIME abbia scelto di premiare EcoFlow DELTA Pro come una delle invenzioni all'avanguardia dell'anno, accanto ad alcune innovazioni globali davvero spettacolari", ha dichiarato Thomas Chan, Direttore R&S di EcoFlow. "Consentendo la generazione, lo stoccaggio e l'utilizzo di energia all'interno di un ecosistema integrato, EcoFlow DELTA Pro offre al mondo intero la possibilità di adottare fonti di energia alternative e sostenibili".

Lanciata su Kickstarter nel luglio 2021, EcoFlow DELTA Pro è progettata per fornire alimentazione di riserva sostenibile durante le interruzioni di corrente e consente agli utenti di monitorare e controllare meglio il proprio consumo energetico giornaliero. Avendo raccolto oltre 12 milioni di dollari in due mesi di campagna, EcoFlow DELTA Pro ha superato il record di Kickstarter per il progetto tecnologico più finanziato, e si è classificata sesta tra tutti i progetti fino ad oggi.

EcoFlow DELTA Pro è la prima batteria portatile per uso domestico ecocompatibile al mondo. Se utilizzata con gli accessori dell'ecosistema EcoFlow, come batterie extra, inseguitori solari, pannelli solari, turbine eoliche e un pannello smart home, può garantire fino a una settimana di utilizzo di elettricità in situazione di emergenza. Essendo il primo prodotto del suo genere, EcoFlow DELTA Pro rappresenta un passo significativo verso l'ambiziosa vision dell'azienda a favore della sostenibilità con la proposta di una soluzione valida, a basse emissioni di carbonio e a base di energie rinnovabili, sia per i privati che per le famiglie e il settore industriale.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow offre tranquillità energetica ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di prodotti DELTA e RIVER, composte da stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La missione di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia, creando soluzioni innovative di stoccaggio dell'energia più leggere e durevoli, silenziose, pulite e rinnovabili.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1685798/EcoFlow_DELTA_Pro_Portable_Power_Station.jpg