Motomondiale: Pablo Nieto, 'Rossi il più grande mai salito in moto, vale Jordan e Maradona'

15 novembre 2021 a

a

a

Roma, 15 nov. - (Adnkronos) - "Per me senza ombra di dubbio Valentino è stato il più grande che è mai salito su una moto. Non solo per quello che ha vinto e per come lo ha vinto ma per il carisma, per essere riuscito ad andare oltre il suo sport e aver fatto appassionare alle moto, tantissima gente che prima non le seguiva". Così all'Adnkronos Pablo Nieto, ex pilota del motomondiale e attuale team manager dello Sky Racing team VR46, all'indomani dell'ultima gara in MotoGp di Valentino Rossi. "Può essere paragonato alle icone mondiali dello sport come Michael Jordan, Diego Maradona, Tiger Woods, Roger Federer e Rafa Nadal. Lui vale questi fenomeni e il suo ricordo resterà indelebile", aggiunge Nieto.