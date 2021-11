Clima: Sala, 'un po' deluso da risultati Cop26'

15 novembre 2021 a

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Dai risultati della Cop26, la conferenza per il clima di Glasgow, “sono un po' deluso”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di Radio Popolare. “Si continua a parlare del 2040, 50, 60 e 70, ma ne viene fuori sempre troppo poco sul prossimo decennio. Per arrivare al 2050 bisogna sapere cosa si fa prima. Perché non si intestano delle battaglie, anche simboliche, su alcune delle cose che per esempio noi sindaci perseguiamo? No lo vedo e un po' deluso lo sono", ha spiegato.

Secondo Sala, si dovrebbe intervenire su due direzioni: "un piano aggressivo sulla modifica del trasporto pubblico" e investire in "edilizia pubblica. E' il momento in cui la tecnologia permette interventi significativi, è un'opportunità che va sfruttata”.