Migranti: Mattarella, 'su accoglienza afghani viste incoerenza e contraddittorietà in Ue'

Roma, 15 nov (Adnkronos) - In "diverse parti nell'ambito dell'Unione europea" si è visto un "fenomeno di disallineamento, incoerenza e contraddittorietà tra i principi dell'Unione, le solenni affermazioni di solidarietà per gli afghani e il rifiuto ad accoglierli. Un singolare atteggiamento pensando ai propositi dei fondatori dell'Unione che indicarono, individuarono, orizzonti vasti e importanti consapevoli delle difficoltà per raggiungerli". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella inaugurando l'anno accademico all'università di Siena.