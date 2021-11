Calcio: Serbia ai mondiali, la gioia sfrenata di Djokovic

15 novembre 2021 a

Torino, 15 nov. - (Adnkronos) - In attesa dell'esordio alle Atp Finals, Novak Djokovic impazzisce di gioia per la Serbia. In un video sul proprio profilo Instagram, il numero uno del mondo esulta dopo l'impresa della sua Nazionale, vincente in Portogallo per 2-1 grazie a un gol di Mitrovic al 90', che stacca così il pass per i Mondiali di Qatar 2022. Nel video si vede il 34enne serbo nella stanza d'albergo a Torino, la tv con Berrettini-Zverev sullo sfondo e il cellulare per seguire Milinkovic-Savic e compagni. Grida di gioia, "festose imprecazioni", urlate anche fuori dalla finestra.