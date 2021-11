Stadio Milano: Sala, 'preoccupato da prezzo biglietti'

15 novembre 2021 a

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - In questi giorni "non e' che non veda la contestazione e il fermento rispetto alla nostra decisione sullo stadio di San Siro" ma "sono piu' preoccupato del prezzo de biglietto per entrare" a guardare una partita. Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo a Radio Popolare questa mattina, parlando del nuovo stadio che Inter e Milan vogliono realizzare in citta'. "Faranno uno stadio piu' grande di quello di Torino, che avra' 55-60mila posti - ha spiegato -. A me sta a cuore una cosa, il prezzo dei biglietti e ne sto discutendo con le squadre. Quando il Milan ha provato ad aumentare in modo eccessivo i prezzi dei biglietti per la Champions la gente si e' ribellata e sono tornati indietro".