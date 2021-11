50° anniversario di Sicurtransport, domani convegno a Roma

15 novembre 2021 a

a

a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - In occasione del cinquantesimo anniversario di Sicurtransport, azienda leader nel settore della sicurezza e della vigilanza, si terrà domani il convegno dal titolo 'Sicurezza in Italia, tra innovazione e Pnrr', alla presenza di importanti esponenti istituzionali come il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni e il presidente del Copasir Adolfo Urso. L'evento si svolgerà a partire dalle 17.30, presso Palazzo Santa Chiara a Roma (Piazza di S. Chiara, 14).

Dopo i saluti introduttivi affidati a Stefano de Luca (presidente di Sicurtransport), Rosario Basile (presidente di Biks, holding del Gruppo Basile) e Riccardo Di Stefano (presidente nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria), a discutere sul tema della sicurezza nel nostro Paese saranno anche Alfio Rapisarda (responsabile Security del Gruppo Eni), Marco Iaconis (responsabile Sicurezza di Abi e coordinatore del Centro Studi Ossis), Livio Gigliuto (vicepresidente dell'Istituto Piepoli), Filippo Basile (Ad Società operazioni di sicurezza), Francesco Macrì (presidente di Estra e componente Giunta Utilitalia), Luigi Gabriele (presidente FederSicurezza) e Luciano Basile (Ad holding Gruppo Sicurtransport).

Nel corso dell'evento verrà presentata un'indagine sulla situazione della sicurezza in Italia realizzata dall'Istituto Piepoli. Modererà il dibattito il direttore dell'Adnkronos, Gian Marco Chiocci. I giornalisti e i fotocineoperatori interessati a partecipare potranno accreditarsi, inviando apposita mail all'indirizzo [email protected]