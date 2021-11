Ue: Gozi, 'alleanza in Italia stile Renew, bene ingresso Calenda'

15 novembre 2021 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Spero che nasca un'alleanza di forze liberali, riformatrici e democratiche che spinga con forza per la piena attuazione dell'agenda Draghi oggi e spero che quell'agenda prosegua dopo il 2023. L'impegno per le riforme per l'Italia e l'Europa, di Draghi e di chi lo sostiene, deve proseguire". Lo ha detto Sandro Gozi in un'intervista a Fanpage.

"Renew Europe è già oggi una grande realtà europea - ha proseguito il segretario del Partito democratico europeo -, ma la stessa alleanza non è solo possibile ma è urgente oggi in Italia. Abbiamo una sinistra populista e due estreme destre e c'è dunque un grande spazio centrale da occupare con le idee, le proposte e attraverso le alleanze delle forze che ci stanno: Azione, Più Europa, Italia Viva, il movimento di Bentivogli, la società civile. L'ingresso di Carlo Calenda in Renew è un buon segno, non capivo come potesse rimanere in S&D. Così come dobbiamo lavorare insieme in Europa, dobbiamo lavorare adesso insieme anche in Italia".

"Il Movimento 5 stelle è un movimento di opportunisti che fanno quello che gli conviene di più nel momento. Prima si erano messi il gilet giallo e andavano in Francia con chi voleva fare il colpo di stato contro Macron, adesso gli conviene fare finta di essere europeisti e volevano addirittura venire nel nostro gruppo. Sono sciocchezze, così come sono sciocchezze quelle di chi vuole presentare l'estrema destra di Meloni come un partito liberale. Ma liberale di che?".