Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Siamo da sempre convinti che non ci possa essere un diseguale accesso alla Giustizia. Per questo motivo riteniamo necessario avviare un confronto sulle norme introdotte in legge di bilancio sul contributo unificato, così da valutare modifiche al testo". Lo dichiara la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando.