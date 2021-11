15 novembre 2021 a

Roma, 15 nov (Adnkronos) - "Arrestato Steve Bannon per oltraggio al Congresso Usa riguardo l'assalto al Campidoglio del gennaio scorso. Bannon fu consigliere di Trump e punto di riferimento per sovranisti e populisti in tutto il mondo. In Italia lo era anche di chi oggi si dice 'socialista e democratico'". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.