Lavoro, il futuro al Forum risorse umane 2021

Milano, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Al via da oggi fino al 18 novembre il Search Engine Optimization .

Il Forum sarà preceduto dalla serata di anteprima con ospiti d'eccezione che interverranno sul tema 'Il futuro del lavoro' e una cena in compagnia dei principali speaker dell'evento. Con la speranza che il Forum sia l'occasione per tratteggiare gli scenari futuri sul people management, interverranno il comico, conduttore televisivo e attore italiano Enrico Bertolino e il futurologo Domenico Fucigna. Accanto a loro, porteranno un contributo sui trend futuri anche Manlio Ciralli (ceo di Phyd), Fabio Rezzoagli, director Indeed, Francesco Rotondi di Lablaw e Luca Solari dell'Università degli Studi di Milano.

Nelle tre giornate di interventi, il Forum si articolerà su tre spazi e tre format distinti. Lo spazio Arena ospiterà le sessioni in diretta Live Streaming su Webex, LinkedIn e YouTube, che si aprirà con una Plenaria (Digital Talk di Apertura), una per ciascuna giornata, alle quali seguiranno digital speech – interventi frontali tenuti dai partner dell'evento, che illustreranno le più innovative soluzioni e best practice a beneficio del mondo hr – e digital talk, sessioni talk show con ospiti in presenza che dibatteranno tematiche di interesse generale del mondo hr, dal recruiting al learning, dal welfare al wellbeing, dalla digital transformation alle nuove modalità di hybrid working.

Lo spazio Patio prevederà digital speech e un nuovo format di tavoli tematici, con un pubblico in presenza prevalentemente composto da hr manager, hr director e opinion leader. Lo spazio Forge, infine, sarà dedicato a tavoli tematici a porte chiuse, sessioni di confronto esclusive tra top c-level interessati a dibattere il presente e il futuro delle risorse umane. Oltre alla condivisione e allo scambio di contenuti, l'evento prevederà diversi momenti conviviali e di networking, in tutte e quattro le giornate, con un'area cafè e restaurant allestita allo scopo che ospiterà il Business Lunch. Le iscrizioni in presenza all'evento sono vicine a far registrare il tutto esaurito.

Comunicazione Italiana in collaborazione con Indeed ha lanciato una survey che coinvolgerà tutti gli iscritti all'evento, per aiutare a determinare i trend futuri sul recruiting e sull'employer branding. Le conclusioni della survey verranno divulgate attraverso lo speciale di Adnkronos all'indomani dell'evento. Con questa indagine, il Forum vuole condensare le relazioni e l'expertise sviluppatesi all'interno dell'ampia community di Comunicazione Italiana in un contenuto fruibile e che dia agli specialisti del mondo Hr una direzione e un orizzonte su ciò che ci aspetta nei prossimi anni.

L'evento è realizzato grazie alla collaborazione e al contributo, in termini di contenuti e non solo, di numerosi partner. Si ringraziano pertanto il Main Partner Indeed; gli Official Partner Axerta, Deloitte Legal, LabLaw, Logitech, nCore, Phyd e Sap Concur; i Content Partner Adp, aldocalza, Arval, CleverConnect, CoachHub, Gympass, Skilla, Speex; i Partner Cegos, Challenge Network, Codemotion, Compassion, Cornerstone, Crescere Insieme, Eapitalia, Giunti Psychometrics, iziwork, Jointly, Kekyjob, GereBros, Lifeed, Logotel, Monina Corporate Sailing, Ninja Academy, Panopto, Quadrifor, Qualtrics, Talent.com, Time 2 Mind, Top Employers Institute, Variazioni, Zeranta Edutainment.