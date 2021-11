Andrea Mulargia e Manuel Ricci, Supereroi In Infradito: il Bestseller su come avere successo nel mondo del turismo

16 novembre 2021 a

(Milano 16 novembre 2021) - Milano, 16.11.2021 – Secondo l'indagine sviluppata da Cna Turismo e Commercio, sono stati ben 23.000.000 gli italiani che hanno deciso di trascorrere le vacanze in Italia tra luglio e agosto 2021. Un dato questo assai significativo se consideriamo che nel 2020 erano stati 17.000.000. Possiamo quindi affermare che, per un settore fortemente colpito dalla pandemia come quello del turismo e per tutti gli operatori che ne fanno parte, si intravede finalmente la luce.

Per tutti coloro che operano già in questo settore e che desiderano rilanciare la propria attività con forza e decisione, esce oggi il libro di Andrea “Skizzo” Mulargia e Manuel Ricci “Supereroi In Infradito. Come creare una carriera di successo e far PERFORMARE un'azienda nel mondo del TURISMO grazie al metodo STARS” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori vanno a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di capire qual è la strada giusta da seguire per investire con successo nel settore turistico.

“La nostra è una guida romantica che introdurrà il lettore alla scoperta del mondo dei villaggi turistici” afferma Andrea Mulargia, autore del libro “Il lettore farà quindi un viaggio attraverso la storia, assisterà a una lezione di psicologia, comprenderà a pieno cosa si intende per Tour Operator, prenderà parte a un aperitivo lungo i Navigli in compagnia di una vecchia equipe Stars e insieme all'eroina Elisa parteciperà al nostro evento di formazione: la Factory” conclude Manuel Ricci, co-autore del libro.

Secondo gli autori, avere successo nel mondo del turismo non è né semplice né impossibile da raggiungere. Come per tutte le cose, impegno e dedizione sono sicuramente due degli ingredienti che rendono la ricetta del successo ben riuscita. È questo il messaggio che Andrea Mulargia e Manuel Ricci vogliono imprimere nella mente dei propri lettori. Attraverso i suggerimenti acquisiti durante la lettura, il lettore riceverà quindi solide basi per la costruzione del suo successo in questo meraviglioso settore.

“Dalla lettura di questo libro si evince la volontà di entrambi gli autori di mettere a disposizione del lettore le proprie esperienze lavorative e di vita, oltre alle passioni e ai segreti che li hanno portati a creare un'azienda di successo nel mondo del turismo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Motivo per il quale, soprattutto in un momento come quello attuale in cui questo settore mostra ancora fortemente gli effetti della crisi pandemica, è fondamentale rimboccarsi le maniche e seguire le orme di chi ce l'ha fatta davvero”.

“In seguito a un'attenta analisi di mercato abbiamo scelto Bruno Editore in quanto consideriamo questa casa editrice la migliore nel campo delle pubblicazioni settoriali relative al mondo del lavoro” concludono gli autori. “Il team, formato da veri esperti, ci ha accompagnato durante tutto il percorso fornendoci consigli preziosi. Siamo onorati di aver potuto collaborare insieme e di vedere finalmente realizzato il nostro sogno”.

Andrea Mulargia, detto Skizzo, è cantautore dall'età di 16 anni. Ha pubblicato oltre 10 dischi e decine di singoli e sigle. Socio fondatore di Stars Be Original, società che si occupa di turismo a trecentosessanta gradi, selezionando e formando risorse umane, creando format e concept innovativi, servizi di logistica e gestioni alberghiere per i villaggi turistici di tutto il mondo di cui lui è la voce narrante.

Manuel Ricci fin dalla giovane età agonista sportivo si affina diventando istruttore in diverse discipline e si dedica all'insegnamento. Si laurea e consegue anche un Master, ma le sue vere passioni sono le discipline che studiano l'Antropologia e la Psicologia sociale del futuro come il Transumanesimo e le strategie di Marketing a 360 gradi. Passa dallo sport professionistico al Turismo creando Concept innovativi. Crede nella singolarità e originalità di ogni individuo, sostiene che l'Animazione sia la giusta Alchimia tra anima e azione. Co-Founder di Stars l'animazione del Futuro. Sito web: https://www.starsbeoriginal.com/it/

