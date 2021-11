Stratta (Enel): 'Visione dei mestieri in verticale per sapere navigare nel futuro

16 novembre 2021 a

Milano, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Con la transizione emotiva possiamo scrivere un mondo diverso e nuovo". A dirlo Guido Stratta, people and organization director Gruppo Enel / founder il mare in tasca partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Talent reloaded: alla ricerca delle competenze per rilanciare la competitività delle imprese e delle organizzazioni'.

"Siamo in un momento di rinascita - sottolinea - noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Ci vuole una visione dei mestieri in verticale per sapere navigare nel futuro".