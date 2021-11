F1: Alfa Romeo, cinese Zhou affiancherà Bottas come pilota ufficiale

16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - L'Alfa Romeo Racing ufficializza l'arrivo del 22enne pilota cinese Guanyu Zhou e definisce la coppia per il Mondiale 2022: sarà lui il compagno di box del finlandese Valtteri Bottas. Zhou, che prenderà il posto di Antonio Giovinazzi, attualmente è impegnato nella Formula 2 e occupa la seconda posizione in classifica alle spalle di Oscar Piastri. Al termine del campionato mancano ancora due weekend (si riparte in Arabia Saudita il 3-4-5 dicembre). Ex Ferrari Academy, ha fatto parte del progetto giovani di Renault/Alpine.