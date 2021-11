Iv: D'Alessandro, 'io non lascio, smottamento fake news, Renzi a Leopolda sarà chiaro'**

16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Io non lascio. Non so chi ha messo in giro queste voci ma di certo lo ha fatto qualcuno che è al di fuori di Italia Viva". Camillo D'Alessandro, deputato e renziano 'di sinistra', smentisce così parlando con l'Adnkronos le voci che lo danno tra i parlamentari in partenza da Italia Viva. Parla di una "narrazione" messa in giro ad arte e l'onorevole di Iv è convinto che si rivelerà come tale alla Leopolda del prossimo fine settimana.

"Noi adesso siamo concentrati per la buona riuscita della Leopolda che credo avrà dei numeri significativi e che rappresenterà il mondo reale rispetto alla narrazione di queti ultimi giorni". Nessuno addio quindi? "Non c'è in corso nessuno smottamento né tra i parlamentari né sui territori. Chi insinua dubbi sulla coerenza e linearità di Iv non fa i conti con ciò che invece abbiamo fatto e deciso". Ovvero? "I fatti parlano da soli: alle ultime amministrative Italia Viva è stato ovunque in coalizione con il centrosinistra e dove non lo eravamo, come a Roma, abbiamo poi dato il nostro sostegno al candidato del centrosinistra".

In Sicilia però le cose stanno diversamente... "E' singolare che a fronte di un impegno nazionale ovunque nel centrosinistra si accedano i riflettori su un caso. Un caso che è un fatto totalmente ed esclusivamente regionale, legato a dinamiche locali e non è il preludio proprio di nulla. Capisco che possa fare rumore ma la realtà è un altra...".