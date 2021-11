Iv: Renzi, 'conferenze? le fa anche Johnson, io non faccio nulla di illegale'

16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Non mi si dica che solo in Italia e solo Renzi. Ieri un parlamentare inglese ha attaccato Boris Johnson perchè ha ricevuto 4,7 milioni di euro per le sue conferenze. Queste cose qui succedono in tutto il mondo. Io lo so che non convincerò tante persone ma quello che io voglio dire che questo non è illegale e questo è fondamentale". Così Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7. "Quello che mi fa andare fuori di testa è che io sta facendo qualcosa contro i cittadini, che io rubo i soldi".