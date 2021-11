Tutti pazzi per il Black Friday, ecco i 4 segreti di Aruba

16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Velocità, sicurezza, digital marketing, prezzi. Sono questi i 4 "elementi chiave e imprescindibili", i quattro 'segreti' individuati da Aruba per disporre un e-commerce super performante in vista della frenesia del Black Friday. Il più grande cloud provider italiano ha lanciato oggi una sorta di guida in vista del momento più atteso del commercio online e chi possiede un e-shop lo sa bene che "l'ultimo trimestre dell'anno è il periodo più redditizio per il commercio e per la vendita online" scandisce Aruba. Tanto che questa certezza genera ormai fermento negli e-shopper di tutta Italia, che vedono i propri incrementi di fatturato fortemente legati a Black Friday ma anche al Cyber Monday e al Natale: i 3 eventi principali che veicolano gli acquisti dei consumatori negli ultimi mesi dell'anno.

E a testimoniarlo Aruba indica il nuovo studio di Simon-Kucher, la società di consulenza leader a livello mondiale per le strategie di pricing, secondo cui il 72% degli italiani prenderà parte al Black Friday con una spesa media di circa 213 euro, in crescita del 10% rispetto al 2020. Secondo l'analisi di Simon-Kucher, inoltre, l'elettronica rimane in assoluto al centro della scena con il 64% dei consumatori che acquisterà in questo settore e anche i piccoli elettrodomestici (50%) e il settore moda (41%) si confermano pilastri non da meno. Ma come farsi trovare pronti ad accontentare i tanti internauti in procinto di fare acquisti online in questo periodo? Partendo dall'elemento velocità, gli esperti di Aruba sottolineano che a nessuno piace attendere troppo per il caricamento di una pagina internet, e in nessun periodo dell'anno, figuriamoci nel corso del Black Friday dove il tempismo è tutto. Secondo uno studio di Deloitte per Google, nei tempi di caricamento della pagina anche un millisecondo in meno fa la differenza, determinando un incremento delle conversioni Retail dell'8,4% e del valore medio degli ordini pari al 9,2%.

Per garantirsi quindi un sito più veloce alcuni piani hosting e-commerce Aruba includono 'HiSpeed Cache', un nuovo sistema di caching dinamico che consente di velocizzare notevolmente il caricamento delle pagine di un sito web. Riguardo la sicurezza, per gli esperti Aruba è inoltre fondamentale selezionare un servizio di hosting che fornisca un certificato Ssl Dv - indispensabile per la trasmissione crittografata delle informazioni - e le funzionalità legate ai backup e al monitoraggio del carrello per non perdere dati e ordini dei clienti. Inoltre, Digital marketing e valutazione attenta dei prezzi restano gli altri due 'segreti' da non tralasciare per un buon Black Friday.