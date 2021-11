Iv: Rosato, 'da Conte accuse a Renzi ma no a confronto, in tv solo per monologhi'

16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte, l'uomo dei monologhi in Tv, lancia accuse a Renzi ma rifiuta il confronto con lui. Sapete perché lo fa? Perché è difficile motivare falsità, e lui lo sa, e poi è difficile rispondere alle gigantesche contraddizioni in cui vive il M5s, tra conflitti d'interesse di Grillo o della Casaleggio o sulle opache vicende che riguardano mascherine, soldi del Venezuela e chissà quante altre cose ci riserverà il futuro". Lo dichiara in un post su Facebook il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.