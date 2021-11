Governo: Renzi, 'leader partiti più importanti vogliono votare nel 2022'

16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Io non trovo giusto legare il Quirinale al patto sulla manovra, mi sembra un errore politico. La manovra riguarda il governo, altro è il percorso per il Quirinale... Ho l'impressione che i leader dei partiti più importanti abbiano un sogno cassetto: andare a votare nel 2022. Per loro sarebbe meglio". Così Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7.

Anche Enrico Letta? "Io sono l'ultimo che può interpretare il pensiero di Letta. Un po' come Miccichè con il mio...", aggiunge.