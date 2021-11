Iv: Renzi, 'noi mai con sovranisti, di là Pd decida se si fidanza con M5S'**

16 novembre 2021 a

a

a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Se qualcuno se ne vuole andare fa bene, l'importante è per cosa. Se uno dice voglio andare con Salvini, è giusto che se ne vada. Se uno vuole stare con Conte, la Taverna, Di Battista, è giusto che se ne vada". Lo dice Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7.

Nei giorni scorsi, aggiunge, "è successa una cosa: in Europa Letta e i 5 Stelle si sono fidanzati in casa ufficialmente. Ecco, quando si andrà a votare -nel 2022 o nel 2023 - io in una coalizione con i sovranisti non ci sto. Dall'altro lato il Pd deve decidere. Diceva 'mai con i 5 Stelle' e poi oggi si fidanzano in Europa". Ma con chi lo costruisce Letta il 'campo largo'? "Io ho l'impressione che se va con i 5 Stelle, perde". Ed invece "c'è uno spazio enorme di tutti quelli che non vogliono stare con i sovranisti ma neanche con i populisti grillini".