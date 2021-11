Calcio: Jorginho, 'a volte il calcio ti punisce ma non abbiamo perso nostro obiettivo'

16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - "Tante volte il calcio ti 'punisce' con dei risultati duri, che fanno male. Ma che sicuramente non ci farà abbassare la testa e perdere il nostro obiettivo…". Così su Instagram il centrocampista azzurro Jorginho dopo lo 0-0 di Belfast contro l'Irlanda del Nord che ha condannato l'Italia a disputare i playoff mondiali del prossimo marzo. "Ci prepariamo bene per marzo, sarà un'altra battaglia. Sarà difficile e lo sappiamo, ma siamo l'Italia… e l'Italia non molla mai", ha concluso il centrocampista del Chelsea.