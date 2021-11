Covid: la dermatologia ai tempi della pandemia al centro congresso Admg e Adi a Palermo

16 novembre 2021 a

a

a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Giovani e dermatologia ai tempi del covid al centro della ventesima edizione del Congresso internazionale di dermatologia dell'Associazione dei dermatologi della Magna Grecia (Admg) e dell'Associazione dermatologica ionica (Adi), svoltosi a Palermo dall'11 al 13 novembre.

Il congresso, organizzato da Steven Nisticò, professore di Dermatologia a Catanzaro, insieme a Santo Dattola e Fabio Zagni, ha compreso alcune sessioni composte da letture plenarie atte a stimolare la discussione su revisione e aggiornamenti in ambito dermatologico spaziando dalla dermatologia infiammatoria a quella oncologica, infettiva e tropicale, dermatologia pediatrica, immunologia, dermatologia ai tempi del Covid-19 e laserterapia.

Il programma del congresso ha lasciato spazio ai giovani, prevedendo l'intervento degli specializzandi dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Premiato inoltre al termine del convegno Luigi Bennardo, specializzando della Scuola di Dermatologia dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, con il best young scientist for innovation award 2021 di Deka, azienda specializzata nella produzione di sistemi laser medicali per la dermatologia.