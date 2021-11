Basket: Nazionale, scelti i 16 azzurri per primi due match di qualificazione al mondiale (2)

16 novembre 2021 a

(Adnkronos) - La gara contro gli 'Oranje' è organizzata da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro. Da diversi giorni è possibile acquistare i biglietti per la gara degli Azzurri contro i Paesi Bassi al Mediolanum Forum. I biglietti sono in vendita in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com. Per i tesserati Fip è prevista una promozione per l'acquisto di un biglietto a prezzo ridotto. Per prenotazioni e informazioni, l'email da contattare è [email protected] Le richieste dovranno pervenire tramite le Società affiliate alla Fip e non dai singoli tesserati. Il termine ultimo per le prenotazioni è fissato al 23 novembre.

Questi i 16 azzurri: Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna); Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia); Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia); Bruno Mascolo (1996, 190, P, Bertram Derthona Basket Tortona); Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna); Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona); Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi); Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet Treviso); Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia); Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia); Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna); Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano); Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso); Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna); Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro Trieste); Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna).