Iv: Todde, 'Renzi fuori da campo progressista, ormai organico a destre'**

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Non vedo Renzi all'interno del futuro campo progressista su cui stiamo lavorando e credo che Italia Viva si sia collocata fuori da sola e lo si evince guardando alcune votazioni in aula in cui il partito di Renzi ha votato spalla a spalla con la destra. Credo che alle prossime elezioni non vedremo sulla scheda elettorale molti dei partiti che oggi animano lo scacchiere politico. Ma da vice ministra e vicepresidente del M5S sono interessata alla politica dei fatti e non alla politica delle previsioni". Lo dichiara all'Adnkronos la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde rispondendo ad una domanda su Italia Viva e il campo progressista.