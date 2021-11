Cerruti (Afi): "Nostra ambizione è dare giusta dimensione economica al settore della musica"

16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “La musica in Italia deve contare di più, ma soprattutto bisogna capire chi la conta e come la conta. Oggi l'ambizione è di dare la giusta dimensione economica al settore, uno strumento che possa essere di ausilio al governo per fare delle riforme e fare degli interventi che siano veramente utili al nostro settore”. Così il presidente di Afi (Associazione Fonografici Italiani), Sergio Cerruti, a margine della presentazione dello studio ‘La musica che conta' tenutosi presso il Senato. “Questa mattina la senatrice Borgonzoni ha dato una fantastica notizia: entro pochi giorni sarà disponibile la prima revisione del bando, dove vengono allocati diversi milioni di euro a favore del nostro settore e della preservazione della nostra cultura e del patrimonio storico del nostro Paese”, ha concluso.