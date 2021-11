Manovra: Boccia, 'da Letta proposta importante che responsabilizza tutti'

16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov (Adnkronos) - "La proposta del segretario Letta, di un tavolo tra i leader di partito per blindare la legge di bilancio, è una proposta importante che richiede un'assunzione collettiva di responsabilità". Lo ha detto Francesco Boccia, ex ministro per gli Affari regionali e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale del Pd, lasciando il Nazareno.

"La manovra, così come il completamento dell'attuazione del Pnrr, non possono essere ostaggio di posizionamenti politici strumentali. La legge di bilancio va messa in sicurezza discutendo e decidendo insieme le scelte principali inerenti le imposte, il lavoro e gli investimenti -ha spiegato Boccia-. La medesima responsabilità, sullo stesso tavolo unitario a Chigi, potrebbe aiutare a velocizzare l'attuazione del Pnrr perché appare sempre più evidente che gli investimenti sui territori e il coinvolgimento delle istituzioni locali necessitano della massima unità politica tra i partiti”.