Lecco: video sui social con moto a 185 chilometri all'ora su provinciale, denunciato

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Aveva postato sui social e su Youtube un video che lo riprendeva alla guida della sua moto a 185 chilometri all'ora sulla strada provinciale tra i Comuni di Lierna e Varenna, in provincia di Lecco. L'autore del video con la propria 'action cam' aveva ripreso il proprio tachimetro e mostrato il sorpasso pericolo di altri veicoli. Ma è stato identificato dalla polizia stradale di Lecco. Si tratta di un giovane residente in provincia di Como, neo patentato, che è stato multato per eccesso di velocità e guida pericolosa. Inoltre gli sono stati decurtati 11 punti dalla patente di guida ed è stato segnalato alle autorità competenti per verificare se sussistano i requisiti per il possesso della patente di guida.