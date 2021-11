16 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Giornata in forte calo per il bitcoin che ha registrato un minimo a 58.673 dollari. Attualmente la regina delle criptovalute si attesta sopra i 60 mila dollari a 60,829, in calo del 5,67% nelle ultime 24 ore.