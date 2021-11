Camera: Conte (Leu), 'su Ferri e uso trojan decisione tutta tecnica, non politica'**

16 novembre 2021 a

a

a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "E' stata una decisione squisitamente tecnica sulla base di un ponderoso incartamento ed in linea con le norme sull'utilizzabilità" delle intercettazioni "per i parlamentari e in linea con le sentenze della Corte costituzionale. Una decisione tutta tecnica e non politica". Lo dice Federico Conte di Leu all'Adnkronos sul voto in giunta per le autorizzazioni alla Camera che ha votato a favore della proposta del relatore Pietro Pittalis (Fi) di negare l'uso dei file audio rilevati via trojan di Cosimo Maria Ferri, deputato di Iv.

A votare contro "sono stati solo i 5 Stelle", spiega il parlamentare di Leu. Questa decisione può creare un precedente? Insomma, un argomento per limitare l'uso dei trojan nelle indagini? "Assolutamente no. Non ha nulla a che fare con l'utilizzo dello strumento di captazione, nulla a che fare con la normativa né con il merito delle indagini. Ripeto, è stata un decisione tecnica che ha richiesto anche un notevole approfondimento". Ora che succede? "La proposta" della Giunta "deve andare in aula. Sarà l'aula che si dovrà esprimere".