Covid: Brescia, sacerdote no vax ricoverato in gravi condizioni**

16 novembre 2021

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - E' stato ricoverato in terapia intensiva agli Spedali Civili il parroco 59enne di Pontevico, Comune in provincia di Brescia. L'uomo, affetto da Covid-19, si trova in condizioni critiche ed è stato intubato, riporta l'edizione di Brescia del Corriere della Sera. Il sacerdote è noto nel paese anche per le sue posizioni no vax e ora si teme che nel corso dell'ultima messa, officiata lo scorso 2 novembre, abbia incontrato numerosi fedeli, anche anziani, e che li possa aver contagiati.