Casa: Meloni, 'subito norme contro chi occupa anche per decreto'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Secondo me va approvata una norma, fosse anche in questo caso per decreto, che sulle sanzioni e sui tempi dia delle risposte completamente diverse. Le sanzioni vanno inasprite per dare un segnale molto chiaro a chi pensa di poter occupare casa di qualcun altro mentre va a fare la spesa. Poi la reazione dello Stato deve essere immediata, non possono passare settimane prima che lo Stato intervenga e in alcuni casi non interviene proprio". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una dichiarazione alla trasmissione di Mario Giordano 'Fuori dal coro', in onda questa sera su Retequattro.

Il giornalista è da tempo impegnato a sollecitare una legge contro le occupazioni abusive di case in base alla quale "chi risulta legittimo proprietario di una casa deve poterne entrare in possesso in qualsiasi momento a meno che nella casa non ci sia un inquilino con regolare contratto d'affitto e con tutte le rate debitamente pagate”.