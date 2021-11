Casa: Calenda, 'legge per tutelare i proprietari'

16 novembre 2021 a

a

a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Sono molto favorevole a una legge per tutelare i proprietari di casa perché ripristina la legalità e il diritto. Le forze politiche tendono ad avallare sempre comportamenti di illegalità sotto la scusa del valore sociale di questi comportamenti, ma il valore sociale deve essere garantito dallo Stato, non dal singolo inquilino". Lo ha affermato Carlo Calenda, in una dichiarazione alla trasmissione di Mario Giordano 'Fuori dal coro', in onda questa sera su Retequattro.