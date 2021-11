Follow me to be Healthy with Europe: l'influencer di cibo e lifestyle, Mégane Arderighi, elogia la #400gChallenge

17 novembre 2021 a

- BRUXELLES, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Oggi, la campagna digitale "Follow me to be Healthy with Europe", lanciata da Freshfel Europe e Aprifel, ha ricevuto un elogio da Mégane Arderighi (Instagram handle: @megandcook), influencer di cibo e lifestyle. Mégane ha ribadito il successo della campagna triennale e il suo obiettivo di promuovere una dieta sana ed equilibrata per i giovani in Europa.

Dal luglio 2019 fino alla fine di quest'anno e online con l'hashtag #400gChallenge, l'obiettivo della campagna è incoraggiare i giovani europei ad aumentare il consumo di frutta e verdura a un minimo di 400 g al giorno, per migliorare e trasformare le abitudini alimentari dei millennial. Ciò è in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che indica di consumare almeno 400 g di frutta e verdura al giorno.

Tuttavia, i risultati mostrano che i livelli di consumo di frutta e verdura nella maggior parte degli Stati membri dell'UE rimangono ben al di sotto di questo target, con solo il 14% della popolazione europea che rispetta tale raccomandazione. Questo basso consumo è particolarmente evidente tra i 18 e i 30 anni. Perciò la campagna si concentra su questo specifico gruppo target.

A meno di due mesi dalla chiusura della campagna "Follow me to be Healthy With Europe", l'influencer Mégane Arderighi ne elogia i progressi, affermando: "Dato che mi piace cucinare con verdure e ispirare gli altri a preparare piatti gustosi e nutrienti, è fantastico per me vedere associazioni come Freshfel e Aprifel che si rivolgono ai social media per relazionarsi con i giovani, informandoli su come adottare abitudini alimentari più sane. Con la campagna ormai vicina alla sua conclusione, spero che altri siano motivati a continuare a sensibilizzare in merito ai benefici di una dieta sana".

Philippe Binard, Delegato Generale di Freshfel Europe, ha risposto dicendo: "È fantastico avere il sostegno di Mégane per questa campagna e siamo entusiasti che ci aiuti a promuovere stili di vita più sani. Vogliamo assicurarci di fare tutto il possibile per offrire ai giovani le migliori opportunità quando si tratta di scelte alimentari sane. Siamo grati a persone influenti come Mégane che si uniscono a noi in questo impegno".

Mathilde Fléchard, European Project Manager di Aprifel, ha aggiunto: "Questa campagna ha dimostrato che una dieta ad alto contenuto di frutta e verdura non è solo salutare, ma anche facile da realizzare e divertente da sperimentare. Un grande ringraziamento va a Mégane per aver prestato la sua voce mentre continuiamo a creare una community attiva e impegnata di giovani, e lavoriamo per trasformare in meglio le abitudini alimentari in Europa".

Scarica il press kit digitale della campagna in lingua italiana qui.