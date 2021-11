Carbon mette il software Design Engine™ a disposizione di tutti

17 novembre 2021 a

- La nuova versione avanzata del software di progettazione automatizza la generazione di lattice multi-zona, facendo risparmiare tempo e consentendo prodotti rivoluzionari

REDWOOD CITY, California, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- FORMNEXT -- Carbon, azienda leader nella tecnologia della stampa 3D, ha annunciato oggi che lancerà la nuova generazione del suo software Carbon Design Engine™ e metterà le licenze software a disposizione per l'acquisto da parte dei team di progettazione a livello globale all'inizio del 2022.

Carbon Design Engine consente ai designer di prodotti di generare parti in lattice avanzate in modo rapido e semplice partendo da file STL di parte solida e file STL di output per la stampa sulle stampanti 3D più comuni. In precedenza, questo software era disponibile solo per i clienti della piattaforma Carbon, ma a partire dagli inizi del 2022 le licenze software saranno messe a disposizione di singoli individui e team per progettare, sviluppare e stampare componenti in lattice avanzati sulle stampanti 3D più comuni. Con un'ampia accessibilità al software di progettazione che genera lattice di Carbon, i progettisti e i designer industriali possono automatizzare il processo di creazione di componenti in lattice conformi e multi-zona, accelerando notevolmente il processo di sviluppo del prodotto. Design Engine è stato ampiamente utilizzato dai marchi globali per progettare prodotti rivoluzionari e ad alte prestazioni, tra cui selle da bicicletta, caschi e guanti sportivi.

Specialized Bicycles ha reinventato la sella della bicicletta sfruttando Carbon Design Engine. "Abbiamo investito molto nella ricerca e nell'innovazione, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di chi va in bici. La nostra collaborazione con il software Carbon Design Engine e il processo di stampa 3D ci hanno consentito di sviluppare una sella con diverse caratteristiche di smorzamento, qualcosa di impossibile con la schiuma tradizionale, grazie alle quali abbiamo potuto ottenere un comfort superiore. Volevamo superare noi stessi e la nostra partnership con Carbon ci ha consentito di farlo", ha dichiarato Emma Boutcher, Product Manager per selle, manopole e nastri per manubri di Specialised.

La piattaforma "dall'idea alla produzione" di Carbon consente ai creatori di sviluppare prodotti migliori in meno tempo. È composta da una vasta gamma di materiali, una suite di software per progettare prodotti e definire i processi di produzione, e stampanti 3D ad alta velocità. All'interno della suite software di Carbon, Design Engine automatizza la progettazione e lo sviluppo di prodotti complessi, dalla prototipazione alla produzione. I prodotti innovativi progettati con Design Engine sono passati con successo dalla progettazione alla produzione in pochi mesi e sono stati quindi prodotti su larga scala.

"I creatori vengono messi in difficoltà da soluzioni frammentate e compartimentazioni organizzative che hanno causato attriti, limitazioni all'innovazione e ritardi nel time-to-market. Per portare prodotti migliori sul mercato in meno tempo, le organizzazioni hanno bisogno di una piattaforma che unifichi progettazione, sviluppo e manufacturing dei prodotti", ha dichiarato Phil DeSimone, Chief Product and Business Development Officer di Carbon. "La suite software di Carbon, a partire da Design Engine, mira a coprire tutte le fasi che le aziende devono attraversare per creare prodotti con prestazioni superiori, accelerando al contempo il time-to-market."

Le strutture in lattice richiedono meno materiale, pur mantenendo le proprietà meccaniche regolabili. Di conseguenza, le parti in lattice possono offrire vantaggi in termini di prestazioni, tra cui leggerezza, flessibilità, ammortizzazione e smorzamento migliorati, dissipazione del calore e un'estetica unica. Grazie alla capacità unica di Design Engine di eseguire calcoli complessi su cloud, i progettisti possono sperimentare cicli di progettazione estremamente rapidi per perfezionare rapidamente i progetti di lattice in pochi minuti e utilizzare la maggior parte delle stampanti 3D per produrli immediatamente. Di conseguenza, questo strumento robusto e potente aiuta i creatori a passare dall'idea alla parte in lattice funzionale in poche ore, piuttosto che in giorni.

Le caratteristiche principali di Design Engine includono:

"L'iniziativa di Carbon di aprire il suo software di progettazione a tutti i progettisti è un elemento rivoluzionario per il processo di sviluppo del prodotto. Abbiamo visto quali progetti innovativi sono possibili con Design Engine e abbiamo sentito di casi d'uso reali di utilizzo dell'efficienza della piattaforma 'dall'idea alla produzione'", ha dichiarato Tim Greene, Direttore della Ricerca presso IDC. "Inoltre, la capacità di generare progetti a prescindere dalle molte tecnologie di stampanti consentirà a un maggior numero di team di creare rapidamente parti in lattice funzionali".

Design Engine sarà disponibile in tre livelli, Standard, Pro ed Enterprise, consentendo ai progettisti di scegliere licenze individuali o basate su team per soddisfare le loro esigenze specifiche. Per ulteriori informazioni su prezzi e disponibilità e per iscriversi alla lista d'attesa, visitare il sito web carbon3d.com/design-engine.

Informazioni su CarbonCarbon è una società tecnologica di stampa 3D che aiuta le aziende a sviluppare prodotti migliori e a portarli sul mercato in meno tempo. Il processo Carbon DLS™ combina stampanti versatili, software avanzato e materiali di altissimo livello per fornire parti funzionali con prestazioni ed estetica per l'uso finale, aiutando ingegneri e progettisti a creare prodotti che vanno oltre le aspettative. Dalla prototipazione e dalla produzione a basso volume alla produzione su larga scala, le organizzazioni globali utilizzano il processo Carbon per creare una vasta gamma di parti funzionali per l'uso finale e stamparle in modo affidabile ovunque e ogni volta che ne hanno bisogno attraverso i partner della rete di produzione di Carbon. Carbon è una società a capitale di rischio con sede a Redwood City, CA.Per ulteriori informazioni, segui Carbon su Twitter, LinkedIn e Facebook.

