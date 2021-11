Viviana Grunert presenta la cover di Vivi A Fiori n.4 Inverno 2021/2022

17 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 17.11.2021 - I colori dell'autunno sono ancora vividi, eppure si sente già un'atmosfera diversa nell'aria. Le vetrine dei negozi sono piene di lucine e si riesce a percepire l'elettricità per l'avvicinarsi del periodo più emozionante dell'anno. C'è chi ha già appeso il calendario dell'Avvento e non vede l'ora di aprire la prima casella. Lo stesso giorno, il 1° dicembre, uscirà anche Vivi a Fiori N.4 Inverno2021/2022.

Viviana Grunert, direttore di Vivi a Fiori, oggi presenta l'anteprima della cover e ci racconta come per lei sia un traguardo incredibile: “Ho amato questa foto dal primo momento, perché rappresenta proprio la mia visione dell'inverno: elegante, candido e scintillante. È stata una vera soddisfazione realizzarla proprio come l'avevo immaginata e come al solito Paola Aragone ha tirato fuori dal suo Atelier di Moda il vestito perfetto per me”.

All'interno del magazine troverete Federica Panicucci come donna della stagione che, con la sua innata positività e il suo sorriso sempre presente, racconta la sua vita straordinaria e super organizzata e la sua incredibile passione per il Natale. Passione che l'accomuna al direttore della rivista: infatti, in questo numero, è presente un'intera sezione dedicata alla Christmas Season, che si apre con l'incantevole calendario dell'Avvento di Ilaria Chiavarini e racchiude tutte le ricorrenze, le feste e gli addobbi, arricchiti da diversi spunti creativi come quello di Lara e Agata, mamma e figlia che si divertono a creare magia nelle giornate invernali, e tante altre sorprese.

Tutti i numeri di Vivi a Fiori sono strutturati in un ordine anche cronologico, perciò, in questa sezione dedicata al Natale, in corrispondenza del 20 dicembre (giornata internazionale della solidarietà umana), sarà presente il bellissimo progetto fotografico di Cristiano Villa, realizzato insieme alla galleria Deodato Arte.

“Ho voluto creare un vero e proprio mondo d'inverno, il mio Winterland” afferma Viviana Grunert, “perché per me questa stagione raccoglie e racconta una magia: dalla caduta della neve alle festività, con lucine calde e sfarfallanti che illuminano ogni luogo”. Ed è proprio nella prima pagina di questo Winterland che troverete l'illustrazione della tatuatrice Chiara Akamon, seguita subito dopo dal Welcome di Daniela Corti, che con il suo fil di ferro e i fiori di stagione ci dà il benvenuto al numero, e dal ritratto di stagione illustrato da Carolina Carrelli, che raffigura perfettamente i Dettagli di Stile che delineano ogni stagione attraverso gli occhi di Viviana.

Sulla porta di questo Regno d'Inverno, poi, ci sarà la ghirlanda di Domitilla Baldeschi Oddi, perfetta in tutto il suo candore. Troverete tips su una delle trame di tessuto più amate da Viviana, tipicamente invernali, e su uno degli stili che si addice di più a questa stagione, raccontato da FrancescaCastiglioni, property specialist con un gusto eccezionale. “Credo anche che l'inverno abbia il suo gioiello per eccellenza, oltre a tutto ciò che luccica”, aggiunge il direttore di Vivi a Fiori,“ e Ilaria Avegno Lunati d'Aragona, autrice del libro L'eleganza del gioiello, ce ne parla con la sua solita grazia e raffinatezza: d'estate ci ha raccontato dell'uso della tiara, d'inverno… te lo lascio scoprire!”

Nell'intervista esclusiva d'inverno potrete leggere di Peggy Porschen, creatrice del Peggy Porschen Parlour a Londra e dell'incredibile allestimento natalizio che vedrete tra le pagine.

In questo numero il direttore ha deciso di inserire due tavole: quella di Natale e quella d'Inverno. L'una allegra e giocosa, l'altra sofisticata e luccicante. Per concludere il numero in bellezza, l'illustratrice di fama internazionale Iris Olschewski ha creato un'intera pagina di disegni a tema San Valentino e l'artista Camille Ortoli, tra una mostra e l'altra dei suoi palazzi parigini, ci ha regalato le immagini meravigliose delle sue creazioni di carta, in un'intervista su questa sua passione particolare e tutta da scoprire.

VIVI A FIORI è disponibile dal 01 Dicembre 2021 in tiratura limitata da “collezione” nelle edicole di Milano e su Search Engine Optimization