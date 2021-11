Cybersecurity, Filippo Basile (ad Società operazioni di sicurezza): "Serve formazione"

17 novembre 2021 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Le reti sono un punto molto delicato e importante". Lo ha detto Filippo Basile, ad Società operazioni di sicurezza, nel corso del convegno 'Sicurezza in Italia, tra innovazione e Pnrr', organizzato in occasione del 50esimo anniversario di Sicurtransport, azienda leader nel settore della sicurezza e della vigilanza, parlando dei rischi cyber. In tal senso, ha aggiunto, serve "formazione, migliorare la digitalizzazione delle imprese e qualificare le persone".

"Bisogna essere all'altezza delle tecnologie e di questi nuovi fenomeni", ha continuato parlando di una "sfida a modernizzare".